Zollernalbkreis Klinik-Neubau Thema im Kreistag

Was die möglichen Standorte angeht, so erschien bereits in einer Machbarkeitsstudie von 2002 ein Neubau auf der "grünen Wiese" zwischen Albstadt und Balingen am sinnvollsten. Laut Nutzwertanalyse wurde damals das 5,4 Hektar große Gebiet "Kelleregert" am Ortsausgang von Weilstetten in Richtung Albstadt der beste Standort für ein Zentralklinikum favorisiert. Insgesamt wurden sechs mögliche Standorte bewertet, darunter "Bohnden", "Firstecker" und "Lauterbach" entlang der B 463 auf Balinger Gemarkung sowie "Mehlbaum" beim römischen Kastell zwischen Lautlingen und Ebingen. Als ungeeignet wurden von den Gutachtern die Fläche am Balinger Krankenhaus sowie das Baugebiet "Obere Breite" in Weilstetten eingestuft.

Jetzt strebt die Kreisverwaltung einen Grundsatzbeschluss an – möglichst noch im ersten Halbjahr 2017. Insgesamt sei davon auszugehen, dass zwischen Baubeschluss und Inbetriebnahme des neuen Krankenhauses etwa acht Jahre verstreichen werden. Bis dahin muss der Betrieb im Albstädter Krankenhaus sichergestellt werden. Nach einer groben Kostenschätzung der Firma Teamplan würde die Sanierung des Albstädter Krankenhauses rund 41 Millionen Euro kosten.

Die Gutachter gingen bereits 2002 von einem Investitionsbedarf von 164 Millionen Euro aus. Dabei ist der Grundstückserwerb mit eingerechnet. Davon müsste der Kreis einen Anteil von 100 bis 110 Millionen Euro übernehmen. Das wäre nicht allein aus den zu erwartenden Betriebskosteneinsparungen zu refinanzieren. Um die Wirtschaftlichkeit eines Zentralklinikums nicht zu gefährden, müssten die bestehenden Kreiskrankenhäuser ihren Betrieb als Akutkrankenhäuser aufgeben.

Insgesamt bleibt der Klinik-Betrieb in den nächsten Jahren defizitär: Die Verwaltung rechnet in den Jahren 2017 bis 2021 mit Verlusten zwischen 7,76 und 10,35 Millionen Euro. Nachdem der Aufsichtsrat des Klinikums beschlossen hat, die Zusammenarbeit mit Geschäftsführerin Sybille Ächtler zu beenden, wird nach Alternativlösungen gesucht. Auch darüber soll informiert werden. Kommissarischer Geschäftsführer ist in der Übergangszeit der bisherige stellvertretende Geschäftsführer Manfred Heinzler. Ihm zur Seite steht der frühere Geschäftsführer Josef Weiss, der als Berater gewonnen werden konnte.