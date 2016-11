Zollernalbkreis "Kleiner Waffenschein" ist sehr gefragt

Mit dieser Entwicklung hält sich der Zollernalbkreis in etwa im bundesweiten Trend. In den drei Mittelzentren – Albstadt, Balingen und Hechingen – wird der Schein, der seit April 2003 für das Führen einer Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe gesetzlich vorgeschrieben ist, vom Ordnungsamt ausgestellt. Für die restlichen Städte und Gemeinden ist die Waffenbehörde des Landratsamts zuständig.

Beim Landratsamt wurden in diesem Jahr allein von Januar bis Oktober 171 "Kleine Waffenscheine" ausgestellt. Zum Vergleich: 2015 waren es 27, in den Jahren davor zwischen 16 und 25.

Auch beim Ordnungsamt der Stadt Balingen sind nach Angaben des stellvertretenden Amtsleiters Michael Weitzl in diesem Jahr bereits mehr als doppelt so viele Anträge eingegangen wie in den Jahren 2013 bis 2015. In den drei Jahren waren zusammengerechnet 50 Kleine Waffenscheine beantragt worden. Allein im laufenden Jahr waren es bereits 163.