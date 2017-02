Zollernalbkreis Kinder-Notdienst: Vorerst keine Notfallpraxis in Albstadt

Damit bleibt es vorerst bei der seit 1. Februar gültigen Regelung: Die Kinderärzte aus dem Zollernalbkreis müssen an Wochenenden und Feiertagen Notdienst in den Portalpraxen an den Kinderkliniken in Tübingen und Reutlingen leisten, die Ärzte aus dem Kreis Sigmaringen in Singen und Ravensburg. Für die Eltern bedeutet das längere Anfahrtswege und meist auch längere Wartezeiten in den Portalpraxen, die in Zeiten einer Grippewelle hoffnungslos überfüllt sind.

Der Gegenvorschlag aus dem Zollernalbkreis, für die beiden Landkreise eine "Portalpraxis" am Klinikum in Albstadt einzurichten, konnte sich vorerst nicht durchsetzen: Bis zum 7. Januar hatten die Kinderärzte die Möglichkeit, der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg mitzuteilen, ob sie sich an einer Notfallpraxis am Albstädter Krankenhaus beteiligen wollen. "In (der) Umfrage haben sich die Kinder- und Jugendärzten der Landkreise Zollernalb und Sigmaringen nun mit großer Mehrheit gegen eine kinderärztliche Notfallsprechstunde am Krankenhaus Albstadt zu den (...) angebotenen Bedingungen ausgesprochen", teilt die KVBW mit. Wie viele genau dafür und wie viele dagegen waren, konnte der Pressesprecher der KVBW, Kai Sonntag, gestern nicht sagen. Nur so viel: Die Meisten hätten dagegen gestimmt.

Ein Arzt aus dem Zollernalbkreis weiß allerdings mehr: Neun Antworten seien auf das Schreiben der KVBW abgeschickt worden, sagt er: "Drei sind dagegen, einer enthält sich und sechs sind für die Albstädter Lösung. Wahrscheinlich sind auch die, die nicht geantwortet haben, als Gegenstimmen gezählt worden."