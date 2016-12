Zollernalbkreis Kinder-Notdienst sorgt für Ärger

Zweimal sei es in jüngster Zeit schon vorgekommen, dass ihr Sohn außerhalb der Sprechstunden einen Anfall hatte. "In der Notaufnahme im Krankenhaus hat man mir kein Rezept ausstellen wollen. Es hat geheißen, man dürfe das Kind nicht anfassen, es sei kein Kinderarzt da." Sie solle nach Tübingen fahren.

Das habe sie getan und dort zwei bis drei Stunden warten müssen, bis sie an die Reihe kam. Um vom Rettungsdienst gefahren zu werden, sei die Krankheit "nicht schlimm genug" gewesen, und der Krankenwagen habe "keine Ausstattung für Kinder". Kinderfreundlich sei das nicht, sie habe auch schon mal vier Stunden warten müssen, als ihr Sohn Brechdurchfall hatte.

Besser dürfte es auch in naher Zukunft nicht werden: Die Neustrukturierung des kinderärztlichen Notdiensts durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sieht sogenannte "Portalpraxen" vor, die an Kinderkliniken angegliedert sind. Und weil das Zollernalb-Klinikum keine Kinderklinik hat, bleibt es wohl in Zukunft bei drei Möglichkeiten: Reutlingen, Tübingen oder Ravensburg.

Die niedergelassenen Kinderärzte im Zollernalbkreis können sich mit dem Gedanken, in einer der drei Portalpraxen Notdienste zu schieben, nicht anfreunden. Und sie haben auch einen konkreten Vorschlag: eine Notfallpraxis für die Landkreise Zollern­alb und Sigmaringen am Albstädter Klinikum, an Sonn- und Feiertagen von 8.30 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr, plus telefonische Erreichbarkeit täglich von 7 bis 22 Uhr.

Danach müsste die Versorgung von den Kliniken übernommen werden. Sollte das von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht akzeptiert werden, wird eine andere Möglichkeit ins Spiel gebracht: den kinderärztlichen Notdienst im Zollernalbkreis per Mehrheitsbeschluss aufzulösen und sich dem allgemeinärztlichen Notdienst anzuschließen Die Familien mit Kindern wären über jede Lösung froh. Übrigens: Das Thema soll im kommenden Jahr im Rahmen der Gesundheitskonferenz aufgegriffen werden.