Zollernalbkreis Kinder-Notdienst: Sonderlösung ist in Sicht

Die künftige kinderärztliche Notversorgung in den beiden Landkreisen hatte zuletzt Eltern beunruhigt, nachdem seit Anfang Februar die Kinderärzte für Notdienste in den Portalpraxen der Kliniken Reutlingen und Tübingen eingeteilt sind. Die Angelegenheit geriet in den vergangenen Tagen zum Politikum: Viele gingen auf die Barrikaden und protestierten dagegen, dass sie im Notfall mit ihren Jüngsten für die Versorgung weite Wege auf sich nehmen müssten.

Das zeigt offenbar Wirkung: Nachdem die KV eine kinderärztliche Portalpraxis am Krankenhaus in Ebingen zunächst abgelehnt und die Eltern nach Tübingen und Reutlingen verwiesen hatte, ist sie nun anscheinend bereit, dort eine, wenn auch abgespeckte, Lösung für die Landkreise Zollernalb und Sigmaringen zu unterstützen. Auch die Kinderärzte aus den beiden Landkreisen würden, so sieht es derzeit aus, eine kreisübergreifende Sonderlösung mittragen – ebenso wie Landrat Günther-Martin Pauli und seine Sigmaringer Kollegin Stefanie Bürkle.

Den denkbaren Modellvorschlag unterbreitete bei dem Gespräch im Ebinger Krankenhaus der Albstädter Kinderarzt Markus Czempiel. Demnach könnte statt einer Notfallpraxis eine kinderärztliche Notfallsprechstunde am Klinikum in Ebingen an den Wochenenden eingerichtet werden. Diese Lösung würden nach Angaben von Landrat Pauli derzeit sieben Kinderärzte aus dem Zollernalbkreis und drei aus dem Kreis Sigmaringen unterstützen.