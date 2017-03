Zollernalbkreis Kinder-Notdienst: Emma-Beck-Haus ist bereit

Zollernalbkreis - In einer Mitteilung des Landratsamts heißt es, dass die Räume für die kinderärztliche Notfallpraxis im Emma-Beck-Haus neben dem Albstädter Krankenhaus bereit seien. Sprich: Die Kinderärztliche Notfallsprechstunde (KNS) könnte ab sofort angeboten werden – wenn es nicht noch gewisse Hürden von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gäbe. Um die zu nehmen, hat die Initiative "Ja zum Kindernotdienst im Zollernalbkreis!" bereits an höchster Stelle Unterstützung gesucht: In einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird die Situation geschildert und gebeten, bei der KV ein gutes Wort einzulegen.