Zollernalbkreis Kinder-Notdienst: "Am Geld soll es nicht scheitern"

Die KV sei grundsätzlich nicht abgeneigt, sofern die Ärzte die Organisation übernehmen und die Kosten für die Herrichtung der Räume und das Personal bezahlten. Landrat Günther-Martin Pauli rechnet mit jährlichen Kosten von 40.000 bis 50.000 Euro. "Am Geld soll das nicht scheitern", betont er im Gespräch mit unserer Zeitung. "Notfalls wird der Landkreis einspringen." Mit den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag habe er Rücksprache gehalten, "der Kreistag wird die Entscheidung unisono mittragen." Man wolle zumindest in der Pilotphase gewissermaßen "als doppelter Boden" fungieren. Falls es zu der kinderärztlichen Notfallpraxis am Albstädter Krankenhaus kommen sollte, werde der Posten nachträglich in den Haushalt eingebracht. Aber die Sache stehe und falle mit der Zahl der Kinderärzte, die mitmachen: Zwölf müssten es mindestens sein, besser noch 14.

Eine "heiße Diskussion" haber es unter den Kollegen gegeben, sagt der Tailfinger Kinderarzt Markus Czempiel. Denn erstens seien einige Kollegen erst am Montag, 6. Januar, nach dem Urlaub wieder in der Praxis gewesen und hätten gerade mal einen Tag Zeit gehabt, auf das "Ultimatum" zu reagieren. Zweitens sei man gerade jetzt, während der Grippe- und Erkältungswelle "total eingebunden" und habe kaum Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Und drittens habe man einen Vorschlag an die KV formuliert, in dem um etwas mehr Zeit gebeten werde und um Unterstützung bei der Organisation: "Die machen das aus dem Handgelenk, wir müssten uns erst einarbeiten in die Verträge und Versicherungen." Er hoffe, dass die KV darauf eingehen werde. Ansonsten, so seine Befürchtung, "ist ein Status geschaffen". Dass eine Gruppe von Kinderärzten ein Gegenangebot abgeben möchte, das vom jetzigen Vorschlag abweicht, und mit der KV in Verhandlungen treten wollen, sei eher kontraproduktiv, genau wie die Online-Petition von Eltern für die Einrichtung eines kinderärztlichen Notdiensts am Sigmaringer Krankenhaus. Dort gebe es keine entsprechenden Räume dafür, weiß Czempiel und betont: "Es muss ein Kompromiss gefunden werden."

Wie genau die Dienstzeiten in der eventuellen Notfallpraxis für Kinder am Albstädter Krankenhaus aussehen könnte, ist noch unklar. Denkbar sei, dass die Praxis an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist und dass es unter der Woche einen Bereitschaftsdienst gibt.