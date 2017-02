Zollernalbkreis Kinder-Notdienst ab April in Ebingen

Das steht seit dem zweiten Treffen der Kinderärzte aus dem Zollernalbkreis und dem Landkreis Sigmaringen am vergangenen Wochenende fest. Er habe die Räume gesehen, versichert der Tailfinger Kinderarzt Markus Czempiel, "sie sind sehr schön".

Rund 80 Prozent der Fälle könnten nach Einschätzung der Mediziner hier behandelt werden und müssten nicht in die "Portalpraxen" in den Kinderkliniken Reutlingen und Tübingen fahren. Ein Zeitgewinn einerseits, eine Entlastung für die beiden Kinderkliniken andererseits.

Weiterhin halte man an dem Ziel für den Start der kinderärztlichen Notfallpraxis Anfang April fest, sagt Michaela Czempiel, die derzeit mit ihrem Mann Urlaub macht, jedoch über die sozialen Netzwerke mit den Verantwortlichen und den beteiligten Kinderärzten in ständigem Kontakt steht. "Wir werden sicherlich in den nächsten zwei Wochen sehen, ob sich dies auch realisieren lässt."