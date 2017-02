Zollernalbkreis Kinder-Notdienst ab April denkbar

Zollernalbkreis - Seit dem Treffen zwischen den Kinderärzten, Landrat Pauli und den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag ist beim kinderärztlichen Notdienst eine Lösung in Sicht. Jetzt ist auch ein möglicher Termin im Gespräch: Ab April könnte es an Feiertagen und Wochenenden Sprechstunden für kleine Patienten aus dem Zollernalbkreis und dem Landkreis Sigmaringen am Albstädter Krankenhaus geben. Dann müssten kranke Kinder nicht mehr in die "Portalpraxen" nach Tübingen oder Reutlingen gefahren werden, wie das seit Februar vorgesehen ist.