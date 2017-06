Zollernalbkreis Keine Wolke am Konjunktur-Himmel

Das größte Risiko sehen die Firmen in der Region weiterhin im Fachkräftemangel. 51 Prozent sehen diesen als problematisch an. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als zum Jahreswechsel.

In der Risikowahrnehmung legt die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung am stärksten zu. Sie wird von 39 Prozent der Firmen als problematisch angesehen. Im Januar lag der Wert noch bei 33 Prozent. "Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Nicht wenige Firmen befürchten, dass im Wahlkampf die Verlässlichkeit der Politik leiden könnte", so Erbe.

Beim Export wird die regionale Wirtschaft laut Umfrage auch 2017 noch einmal zulegen können. 42 Prozent der Betriebe, vier Punkte mehr als im Januar, erwarten ein Plus im Außenhandel. Zehn Prozent erwarten einen Rückgang. 2016 lag der Außenhandelsumsatz in der Region bei 8,3 Milliarden Euro: Das war ein Allzeithoch.

Bei den Exporterwartungen nach Regionen liegt Asien vorne: 30 Prozent der Exporteure erwarten steigende Ausfuhren nach Fernost. Das sind fünf Prozent mehr als zu Jahresbeginn. 19 Prozent der Firmen erwarten besseren Handel mit Nordamerika. Die Zahl derjenigen, die in dieser Weltregion Rückgänge erwarten, hat sich normalisiert. Bessere Geschäfte im europäischen Umland erwarten drei von zehn Betrieben, etwas weniger als im Januar.

Die Investitionspläne bleiben auf hohem Niveau. Mehr als 31 Prozent der Befragten wollen verstärkt in Deutschland investieren. Das sind 1,5 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Der Anteil derer, die einen Rückgang ihrer Investitionen anpeilen, ist von 13 auf elf Prozent gesunken.

An der Konjunkturumfrage der IHK Reutlingen hat sich eine repräsentative Auswahl von 369 Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Bau (154), Groß- und Einzelhandel (92) sowie dem Dienstleistungssektor (123), darunter Hotel- und Gaststättengewerbe, beteiligt.