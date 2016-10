Zollernalbkreis Haigerlocher Jochen W. droht Haft

Dies hat die gerichtliche Voruntersuchung ergeben. Steven Speakman, Richter am Lee County Circuit Court in Opelika, Alabama, hält die Beweise in allen drei Anklagepunkten für ausreichend, um den Fall vor einem Schöffengericht zu eröffnen. Jochen W. wird nicht nur vorgeworfen, vorsätzlich eine Straftat begangen zu haben, er soll dadurch auch ein Denkmal entehrt haben. Hinzu kommt der Tatbestand der Trunkenheit in der Öffentlichkeit.

Das Gericht hörte dazu auch einen Polizisten, Detective Michael Creighton. Der bestätigte, dass W. von jenen, die die Tat beobachtet hatten und ihn hernach festhielten, wohl hart angefasst worden sein muss. Bei seiner Verhaftung habe er nicht nur eine abgeschürfte Nase sondern auch ein aufgeschürftes Knie gehabt.

Zu den Zeugenaussagen kommen die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Vorwürfe gegen W. zu erhärten scheinen. Die Anwältin des Haigerlochers, Margaret Brown, so berichten US-Medien, habe bei der Anhörung versucht, die Vorwürfe zu entkräften.