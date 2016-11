Zollernalbkreis Gelder erschwindelt: Wer hat vor Gericht gelogen?

Zudem habe er auch für andere Personen Gelder abgeholt; wer das gewesen ist, wollte er nicht sagen. Des Öfteren habe er Landsleute beim Behördengang ins Sozialamt begleitet und dafür von ihnen immer eine geringe Summe – 10 oder 20 Euro – erhalten. Er habe "gehört", so der 46-Jährige, dass seine Landsleute öfters einen Teil des an sie ausbezahlten Geldes an die Angeklagte übergeben hätten.

Die 65-Jährige selbst gab am Montag im Rückblick auf den Verhandlungstag in der vergangenen Woche eine Erklärung ab. Den Aussagen zahlreicher Zeugen, die sie noch nie gesehen haben wollen, wiederspreche sie energisch: "Ich kannte fast alle, die da waren", sie seien fast alle bei ihr gewesen und hätten Anträge unterschrieben. Ebenfalls sagte sie, dass "98 Prozent aller Asylbewerber lügen" – damit wolle sie nichts Negatives über diese Leute sagen, vielmehr spreche sie aus ihrer eigenen Erfahrung. Ihr Verteidiger Karle sagte, dass sich einige der Zeugen möglicherweise "ihre eigene Wirklichkeit zusammenbasteln" – dass sie heute erklären würden, ausreisen zu wollen, morgen davon Anstand nehmen, und in der Zwischenzeit vielleicht schon Geld für die Rückkehrhilfe kassiert haben.

Damit deutete er die Möglichkeit an, dass nicht seine Mandantin, sondern zumindest einige der Zeugen das Landratsamt betrogen haben könnten.

Wer lügt? Die Angeklagte oder alle Zeugen? Diese entscheidende Frage steht am Ende der Verhandlung, das absehbar ist. Die letzten Zeugen werden am Montag, 28. November, ab 9 Uhr gehört. Möglicherweise fällt schon an diesem Tag das Urteil.