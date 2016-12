Zollernalbkreis Gelder erschwindelt: Landratsamt verschärft Kontrollen

So sagte Staatsanwalt Beiter, er könne sich vorstellen, dass die Mitarbeiter der Kreiskasse, wo Antragsteller Bargeld ausbezahlt bekommen, künftig die Auszahlungsanordnungen gründlicher überprüfen könnten. Wie berichtet, hatte die frühere, wegen Betrugs verurteilte Mitarbeiterin des Sozialamts solche Anordnungen mehrfach mit Hilfe von Tipp-Ex überarbeitet und so insbesondere Datumsangaben manipuliert.

Die Mitarbeiter der Kreiskasse zahlten die Beträge trotzdem aus – obwohl das in solchen Fällen untersagt ist, wie Karl Wolf klarstellt. Wolf, Leiter des Hauptamts des Landkreises, sagt, es sei klar geregelt, dass Änderungen auf Auszahlungsanordnungen sowie in Akten "lesbar und nachvollziehbar" sein müssten. Mit anderen Worten: Tipp-Ex ist verboten. Und zwar "schon immer", so Wolf.

Als Reaktion auf den Betrugsfall gilt im Landratsamt zudem nun die Regelung, dass Gelder grundsätzlich auf die Konten der Leistungsbezieher überwiesen werden. In den Fällen – vor allem bei Asylbewerbern –, in denen kein Konto besteht, werden die Auszahlungsanordnungen direkt von der anordnenden Stelle eingescant und digital an die Kreiskasse weitergeleitet. Dadurch wird laut Wolf unterbunden, dass die Anordnungen manipuliert werden können – beispielsweise auf dem Weg vom Sozialamt, das sich im Gebäude der Arbeitsagentur an der Balinger Stingstraße befindet, hinüber zur Kreiskasse, die im Hauptgebäude des Landratsamts an der Hirschbergstraße angesiedelt ist.