Zollernalbkreis Gelder erschwindelt: Haft für 65-Jährige

Richterin Kurz sagte in Richtung der 65-Jährigen, dass diese das Vertrauensverhältnis zu ihrem Arbeitgeber, dem Landratsamt, und zu ihren Kollegen aufs Schwerste verletzt habe. Ihr kriminelles Verhalten werfe ein schlechtes Licht auf die gesamte Behörde. Zudem habe sie sich abfällig und verächtlich gegenüber den Flüchtlingen geäußert, in deren Namen die Anträge gestellt wurden – und damit diese als Lügner dargestellt.

Staatsanwalt Beiter, der eine Haftsttrafe von drei Jahren gefordert hatte, sagte in seinem Plädoyer, dass die 65-Jährige das Schicksal der Flüchtlinge skrupellos für ihren eigenen Vorteil ausgenutzt habe. Durch das von ihr installierte Betrugssystem habe sie die Sozialkasse geplündert, so Beiter. Er sei überzeugt, so der Staatsanwalt, dass die 65-Jährige noch viel häufiger getrickst habe. Wie berichtet, waren nicht alle Fälle angeklagt, es sollen rund 250 sein. Zivilrechtlich ist eine Forderung des Landratsamts gegen die frühere Mitarbeiterin anhängig; die Behörde will 345 000 Euro Schadensersatz.

Der Verteidiger der Frau, Rechtsanwalt Karle, hatte in seinem Plädoyer dargelegt, dass es an klaren Beweisen für die Täterschaft seiner Mandantin fehle. Anders als von der Staatsanwaltschaft und vom Gericht angenommen, habe die 65-Jährige nicht unter massiver Geldnot gelitten.

Lediglich für einige Urkundenfälschungen könne sie strafrechtlich belangt werden; diese seien indes nicht "gewerbsmäßig begangen worden, sondern im hektischen Arbeitsalltag geschehen: Schlamperei aber sei nicht nicht strafbar, so Karle. Für die Urkundenfälschungen sah er eine Geldstrafe als angemessen. Die 65-Jährige will die Entscheidung des Amtsgerichts nicht hinnehmen und kündigte Berufung an.