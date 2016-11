Zollernalbkreis Gelder erschwindelt: Frau bestreitet vorwürfe

"Rechtmäßiges Handeln nicht immer erkennbar"

Diesen kurzen Akt zu Beginn des zweiten Verhandlungstags kann man auch als Ausdruck der Verzweiflung lesen. Denn trotz ihrer wiederholten Beteuerung, niemals persönlich Geld genommen und damit das Sozialamt betrogen zu haben, sprechen die Aussagen fast aller bisher gehörter Zeugen sowie die Ermittlungen eine andere Sprache. Für viele der ihr vorgehaltenen Sachverhalte hat die Angeklagte wortreiche Erklärungen; wenn sie keine mehr hat, zuckt sie oft schlicht nur die Schultern. So nahm sie die Aussage von Staatsanwalt Beiter, dass die Bargeldeinzahlungen auf ihr Konto sehr gut mit den angeklagten Fällen und den Barauszahlungen durch die Kreiskasse korrespondierten, äußerlich fast ungerührt zur Kenntnis. Ihre Erklärung, wonach ihre Mutter ihr regelmäßig Geld aus dem Sparstrumpf gebe, den diese angeblich mangels Vertrauen in die Banken zuhause verwahre, kommentierte Beiter als "verwegen". Wie es sich tatsächlich verhalten hat, will das Gericht die Mutter der Angeklagten nun persönlich fragen; weil die Frau hochbetagt ist, bei ihr zuhause.

Laut Aussage einer Mitarbeiterin des Rechnungsprüfungsamts im Landratsamt steht fest, dass es in den von der Angeklagten geführten Akten erhebliche Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Ein "rechtmäßiges Verwaltungshandeln" sei "nicht immer erkennbar", so die 43-Jährige, die Aktenführung habe "nicht dem Standard" entsprochen. Dabei gehe es, so die Prüferin, um weit mehr als formale Kleinigkeiten: Gelder seien ausbezahlt worden, obwohl das Landratsamt örtlich nicht zuständig gewesen sei. Mehrmals hätten Verwendungsnachweise gefehlt, einige dieser Nachweise seien für mehrere Fälle identisch genutzt worden. Für einige Antragsteller seien mehrere Akten parallel geführt worden. Mehrmals sei sie auch auf Fälle gestoßen, in denen Passbeschaffungsgebühren beantragt wurden, obwohl laut Akte die Pässe vorlagen.

Die interne Prüfung erfolgte nach der Anzeige, die die heutige Sozialamtsleiterin im Februar 2015 erstattet hatte. Ihr waren, nachdem sie diese Aufgabe formal am 1. Dezember 2014 übernommen hatte, erste Unregelmäßigkeiten aufgefallen: Gelder waren im Zusammenhang mit der Rückkehrhilfe für Asylbewerber trotz einer Dienstanweisung ausbezahlt worden, obwohl die kofinanzierenden Programme der EU und des Landes ausgelaufen waren – und einige Auszahlungsanordnungen waren angeblich von ihrem Vorgänger unterschrieben worden, als dieser bereits im Ruhestand war. Dass sie diese Unterschriften gefälscht hat, wie ihr vorgeworfen wird, bestreitet die Angeklagte; zugegeben hat sie indes, dass sie auf einigen Auszahlungsanordnungen das Datum nachträglich mittels Tipp-Ex "aktualisiert" habe. "Solche Korrekturen akzeptieren wir nicht", so die Amtsleiterin vor Gericht.

An anderen Stellen im Landratsamt aber war man kulanter, insbesondere an der Stelle, an der das Geld in bar ausgezahlt wurde: der Kreiskasse. Zwei Mitarbeiterinnen sagten aus, dass sie die Auszahlungsanordnungen trotz der Tipp-Ex-Korrekturen akzeptiert hätten, eine "sachliche Prüfung" der Richtigkeit der Anordnungen hätten sie nicht mehr vorgenommen. Staatsanwalt Beiter hielt einer der beiden Kassenmitarbeiterinnen vor, die Auszahlungen möglicherweise "zu lasch" zu handhaben; diese meinte darauf, sie vertraue grundsätzlich ihren Kollegen.

Kommissar spricht von "drei Tatmustern"

Dass die Angeklagte bisweilen bei den Auszahlungen im Hauptgebäude des Landratsamts dabei war und dafür mit den vermeintlichen Antragstellern vom Sozialamt, das im Haus der Agentur für Arbeit untergebracht ist, eigens rüberkam, habe sie zwar gewundert, sagten die beiden Frauen, aber nicht weiter stutzig werden lassen. Ebenso wenig, dass die Antragsteller manchmal Briefumschläge dabei hatten, in das das Geld wanderte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte manchmal einen kleinen, manchmal einen größeren Teil der Gelder in die eigene Tasche abzweigte.

Der Kriminalhauptkommissar, der nach der Anzeige im Februar 2015 die Ermittlungen übernahm, sprach am Montag vor Gericht von "drei Tatmustern", die ihm aufgefallen seien: Neben offenbar gefälschten Unterschriften des früheren Sozialamtschefs habe die Angeklagte seiner Meinung nach durch fiktive Anträge sowie durch Mehrfachanträge einzelner Personen das Landratsamt betrogen. Zahlreiche Zeugen hätten ausgesagt, dass sie die Angeklagte, bei der sie angeblich einen Antrag gestellt hätten, überhaupt nicht kennen. Andere bestritten, jemals einen Antrag auf Rückkehrhilfe gestellt zu haben. Mindestens ein Zeuge sagte bei der Polizei aus, dass er in mehreren Fällen Anträge gestellt und Auszahlungsanordnungen zur Kreiskasse gebracht habe – auch im Namen anderer, möglicherweise fiktiver Personen. Ein Teil des ausbezahlten Geldes habe er der Angeklagten übergeben.

Dutzende Asylbewerber sind nun auch als Zeugen für die Verhandlungstage geladen, die in den nächsten Wochen stattfinden. Obwohl sie laut den Akten im Kreissozialamt allesamt Rückkehrhilfe beantragt haben und demgemäß längst zurück in ihren Heimatländern sein sollten. Fast alle habe man erreicht, so Richterin Kurz – sie seien noch hier in Deutschland.