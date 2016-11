Zollernalbkreis Geflügel muss auch im Kreis drinnen bleiben

Etwa Matthias Hölle, Besitzer des Steinefurthofs, der an zwei Standorten in Binsdorf und Täbingen rund 42.000 Legehennen hat: "Nur Positives" sehe er in dieser Entscheidung. Die Tiere in den Ställen zu lassen stelle einen sinnvollen Schutz gegen das Virus H5N8 dar, für Großbetriebe ebenso wie für Halter mit nur wenigen Hühnern. "Da hat im Ministerium die Vernunft gesiegt", so Hölle.

Eier bleiben trotzdem "aus Freilandhaltung"

Wirtschaftliche Einbußen drohen den eierproduzierenden Betrieben kurzfristig nicht, erläutert Hölle: Erst wenn die Hennen mehr als 84 Tage am Stück nicht ins Freie kommen würden, dürfe man ihre Eier nicht mehr als "aus Freilandhaltung" deklarieren.