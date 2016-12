Wie verlustreich und teuer das derzeit ist, wurde an einem Schaubild deutlich, das am Montag im Kreistag gezeigt wurde: Ohne die Fehlbeträge im Eigenbetrieb Immobilien machte der reine Klinikbetrieb im vergangenen Jahr etwas mehr als vier Millionen Euro Miese, für 2016 rechnet man mit einem Verlust von 6,5 Millionen Euro, für 2017 sogar von etwas mehr als sieben Millionen Euro.

Zu diesen regelmäßigen, nach Einschätzung der beiden Gutachten in den nächsten Jahren wohl immer mehr steigenden Verlusten kommen Großausgaben, wie sie der Kreistag beispielsweise am Montag beschlossen hat: Für das Albstädter Krankenhaus wird ein neues CT beschafft. Weil die für Ersatzbeschaffungen gewährten Fördermittel bereits verbraucht sind – nicht zuletzt durch den Neubau in Balingen –, muss der Landkreis das 700 000 Euro teure Gerät komplett aus eigener Tasche bezahlen. Die Beschaffung dieses CT sehen Kritiker als Beleg dafür, dass die aktuelle Krankenhausstruktur nicht zukunftsfähig und auf Dauer schlicht zu teuer ist: Auch in Balingen steht ein solches Gerät; gäbe es ein zentrales Klinikum, müsste man nicht zwei davon haben.

Wie nun umgehen mit dem Signal aus dem Sozialministerium? Zu Beginn des Jahres 2017 soll zunächst eine Sondersitzung des Kreistags zur Zukunft des Klinikums einberufen werden. Bis dahin, so Landrat Pauli im Gespräch mit unserer Zeitung, erhoffe er sich aus Stuttgart eine konkretere Aussage, was den möglichen Fördersatz anbelangt. Noch im Jahr 2017 strebe er einen Grundsatzbeschluss darüber an, wohin die Klinik-Reise gehen soll. Sollte es in Richtung Zentralklinikum gehen, dann könne man einen Finanzierungsplan erstellen, möglicherweise Rücklagen aufbauen und insgesamt frühzeitig "darauf hinarbeiten", so Pauli. Rund drei Jahre sind allein für die Planungen für solch ein Großprojekt realistisch. Denkbar ist, den Bau eines Zentralklinikums zunächst mit eigenen Geldern zu beginnen und später mit Geld aus Stuttgart zu Ende zu bauen – zu prüfen wäre dann indes, ob dieses Vorgehen nicht, wie es im Bürokratendeutsch heißt, förderschädlich ist. Im Falle des Balinger Neubaus agierte man genau andersherum: Erst wurden die Fördermittel, dann das eigenes Geld verbaut.