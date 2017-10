Zollernalbkreis Falscher Polizist fragt nach persönlichen Daten

Am Montag meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des Landeskriminalamtes telefonisch bei Menschen im Zollernalbkreis und gab an, nach einem Einbruch in einem vom Festgenommenen mitgeführten Rucksack ein Notizbuch mit der Adresse der Angerufenen gefunden zu haben. Er fragte nach persönliche Daten und Bankverbindungen.

Die Angerufenen legten jedoch auf und verständigten die Polizei unter der Notrufnummer 110. Es wird auch empfohlen, wenn möglich die Rufummer, die im Display erscheint, zu notieren.