Zollernalbkreis Falsche Enkel und Polizisten unterwegs

Zollernalbkreis - Ein Schockanruf kommt, man geht nichts ahnend darauf ein, und am Ende ist man der Gelackmeierte: In letzter Zeit häufen sich Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen, in denen sich die Täter als Enkel, falsche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen ausgeben.