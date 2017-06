Zollernalbkreis DRK: Sommermonate mit vielen Einsätzen

Für die Radportveranstaltungen, insbesondere den Albstädter Bike-Marathon, ist das Rote Kreuz gut aufgestellt. Von der Kreisbereitschaftsleitung wurde Tim Maier, Leiter des Führungs- und Leitungsdienstes des DRK-Kreisverbands Zollernalb, mit den Planungen beauftragt. Die mehr als 2500 teilnehmenden Radfahrer dürfen sich dieses Jahr wieder auf ein professionell abgestimmtes Konzept inklusive des Einsatzes der DRK-Bergwacht Oberes Donautal verlassen.

In den Vorjahren verzeichnete das DRK bis zu 50 Einsätze innerhalb weniger Stunden. "Die Erfahrungswerte der Vorjahre dienen als Planungsgrundlage", so Tim Maier. In gravierenden Fällen kommt ein Arzt dazu und entscheidet über eine Klinikeinweisung.

Die DRK-Bereitschaft Ebingen ist in diesem Jahr für die sanitätsdienstliche Versorgung im Zielbereich verantwortlich. Neben den personellen Planungen studieren die Helfer jährlich auch die Fahrtstrecken. Da die Technik kompatibel zur Leitstellentechnik ist, kann bei einer weiteren notwendigen Versorgung auch zielgenau der Rettungsdienst zugeführt werden. Bereits im vergangenen Jahr machte das DRK gute Erfahrungen, als ein Rettungshubschrauber per Mausklick direkt zum Fahrzeug der Bergwacht geführt werden konnte.

Ohnehin ist von Vorteil, dass der Sanitätswachdienst und die Leitstelle des DRK zusammenarbeiten: Die Leistungen bis hin zum Transport in die Klinik kommen aus einer Hand.

Auch andere Großveranstaltungen, so das "Bang Your Head" in Balingen oder die vielen lokalen Feste, erfordern die Präsenz des DRK, damit bei kleinen und großen Blessuren schnell geholfen werden kann. Diese "stationären" Veranstaltungen haben aber den großen Vorteil, dass die Logistik aufgebaut und die Patienten zu den medizinischen Behandlungsbereichen gebracht werden können.