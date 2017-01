Zollernalbkreis Disziplinarverfahren gegen Harry Ebert

Die Eröffnung des Disziplinarverfahrens durch das Kommunalamt gegen ihn wurde Ebert am Freitag durch Landrat Günther-Martin Pauli im Landratsamt in Balingen mitgeteilt. Nicht zuletzt die Burladinger Stadträte hatten am Donnerstagabend in der Sitzung des Gremiums angekündigt, dass sie aufgrund des ihrer Meinung nach zuletzt "respektlosen Umgangs" des Burladinger Bürgermeisters mit ihnen die Kommunalaufsicht einschalten wollten.

Zu diesem Zeitpunkt war das Gespräch zwischen Ebert und Pauli bereits terminiert. Auch im Landratsamt hatte man die jüngsten Äußerungen des Bürgermeisters gegenüber den Stadträten sehr wohl registriert. Dass das Gespräch zwischen Ebert und Vertretern der für seine Stadt zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde nicht früher zustande kam, lag indes, wie man so hört, an gewissen Schwierigkeiten der Terminfindung.

Anhaltspunkte für Dienstpflichtverletzung