Zollernalbkreis Bundestagswahl: Grüne nomieren Erwin Feucht

Warum er bundespolitisch aktiv werden will, begründete der 57-Jährige Konditormeister in einer deutlichen Rede und einer intensiven Diskussion: Rüstungsexporte, die Flüchtlinge machten, Energiepolitik auf Kosten des kleinen Mannes und zugunsten großer Energiekonzerne, Umweltpolitik, die eine Verschmutzung des Wassers mit Medikamentenrückständen und Plastik zulasse, und – sein Herzensthema – oft ungesundes Schulessen: All das ärgert den Grünen, der seit den frühen 1980-er Jahren Mitglied der Partei ist. Für Feucht sind grüne Ziele Zukunftsziele – sie will er in einem engagierten Wahlkampf ansprechen.