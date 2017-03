Zollernalbkreis Blitzer machen sich immerhin bezahlt

Über die Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis informiert das Verkehrsamt den Kreistag am Montag, 20. März, ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im Balinger Landratsamt.

Derzeit betreibt der Landkreis eine mobile Messanlage, zudem vier stationäre Blitzer in Schömberg, zwei in Burladingen sowie einen Schwenkmessplatz in Killer, der die Überwachung in beiden Fahrtrichtungen ermöglicht. Weitere Messanlagen werden im Zollernalbkreis von der Stadt Balingen und den Verwaltungsgemeinschaften Albstadt mit Bitz sowie Hechingen mit Rangendingen und Jungingen betrieben.

Die Voraussetzungen für die Installation eines stationären Blitzers hat der Kreistag bereits 2003 festgelegt: Es muss sich um eine Unfallhäufungsstelle handeln, bei mobilen Messungen muss es eine überdurchschnittlich hohe Verstoßquote geben, und die Verkehrsbelastung muss bei mindestens 8000 Fahrzeugen pro Tag liegen. Das trifft zum Beispiel auf die Ortsdurchfahrten Schömberg, Geislingen, Meßstetten und Burladingen zu.