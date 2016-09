Zollernalbkreis Bildungsmesse ist komplett ausgebucht

Die Straßenmeistereien Balingen und Lautlingen werden am Donnerstag und Freitag vor Ort sein. Ergänzend finden wie gewohnt in der SparkassenArena themenspezifische Vorträge für die Schüler statt.

Eine schöne Erinnerung an den Besuch auf der Messe und gleichzeitig eine gute Tat ermöglichen wieder die talentierten Schüler des Berufskollegs "Grafik Design" des Hauchler-Studios Biberach. Für einen guten Zweck fertigen diese Porträts der Besucher an; den Preis dafür bestimmt jeder selbst. Zum Rahmenprogramm gehört auch wieder der Bewerbungsmappen-Check der Firma Bizerba. Zudem wird die Ausbildungskampagne "gut-ausgebildet.de" des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vorgestellt, welche Jugendliche und Eltern für eine duale Ausbildung begeistern möchte.

Unter dem Motto "Energie entdecken, Klima schützen" ist auch die "Expedition N" mit dem zweistöckigen Ausstellungsfahrzeug der Baden-Württemberg-Stiftung bei der Bildungsmesse "Visionen" mit dabei.

Mehr als 20 interaktive Exponate und Multimedia-Terminals können am Donnerstag und Freitag jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr auf eigene Faust erkundet werden. Um 10, 11.30, 12.30, 15 und 16 Uhr warten unter dem Motto "Nachhaltigkeit erleben" am Donnerstag und Freitag sowie am Samstag um 10 und 12 Uhr Live-Präsentationen ausgewählter Exponate auf die Besucher.

Weitere Informationen: Telefon 07433/9213 92, ­E-Mail wfg@zollernalb kreis.de, Internet www.bil dungsmesse-visionen.de