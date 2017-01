Zollernalbkreis Arbeistlosenquote steigt leicht

Mit insgesamt 5900 Arbeitslosen im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen und einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent im Agenturbezirk ist das alte Jahr auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu Ende gegangen. Im Zollernalbkreis war die Entwicklung nicht ganz so gut wie im gesamten Agenturbezirk: Hier ist die Quote im Vergleich zum November und zum Vorjahr mit 3,5 Prozent leicht höher (plus 0,1 Prozent).

In Albstadt und Hechingen sind jeweils 40 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Dem steht in Balingen ein Rückgang um etwa 40 Personen gegenüber. Insgesamt hat sich der Bestand an Arbeitslosen im Zollernalbkreis innerhalb der vergangenen zwölf Monate um knapp 40 Personen beziehungsweise ein Prozent erhöht.

Laut Mitteilung der Arbeitsagentur war entgegen des vor Weihnachten üblichen Trends in diesem Dezember kaum Zurückhaltung bei der Einstellungsbereitschaft der Betriebe festzustellen. Stattdessen hat es eine nicht nur für Dezember außergewöhnlich hohe Arbeitskräftenachfrage gegeben. Sie lag zum Ende des Jahres nochmals über der des Vormonats und deutlich über dem Vorjahresniveau: 810 Stellen wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen im Dezember gemeldet. Im ganzen Jahr 2016 waren es gut 9120 Stellen, fast zwölf Prozent mehr als im Jahr 2015. Die Agentur für Arbeit Balingen hatte zum Jahreswechsel rund 2600 gemeldete Stellen im Pool.