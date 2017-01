Zollernalbkreis Apotheker gehen auf die Barrikaden

Wie seine Kollegen sieht Spindler die Gefahr, dass sich die ausländischen Versandhändler die "Rosinen aus unserem Gesundheitssystem herauspicken können", ohne das zu leisten, was Apotheken tun: Not- und Nachtdienste anbieten, wobei letztere "nicht immer kostenneutral sind"; Rezepturen zusammenstellen, die es auf dem Markt nicht gibt – "das ist sehr arbeitsintensiv" –; den Kunden umfassend beraten.

Die Folgen des derzeitigen ungleichen Wettbewerbs sind für Spindler klar: Die Umsätze werden einbrechen. Dies werde nicht gleich zu spüren sein, wohl aber in vier, fünf Jahren. Es sei dann nicht nur zu befürchten, dass die Apotheken in kleinen Kommunen schließen müssten. Auch in größeren Städten werde die Zahl deutlich zurückgehen. "Wenn der Umsatz einbricht, bin ich weg", so der Schömberger Apotheker, der 18 Mitarbeiter beschäftigt.

Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß sieht die Gefahr, dass die aktuelle Entwicklung nicht mehr umzudrehen sei, "wenn wir zu lange warten". Daher gebe es bereits in Berlin eine Gesetzesinitiative, um zu erreichen, dass verschreibungspflichtige Medikamente nur noch in Apotheken zu beziehen sind. – wobei Bareiß betont, dass bereits Kritik an dem Entwurf geäußert wurde und dessen Umsetzung alles andere als sicher sei.

Es müsse aber auf jeden Fall verhindert werden, dass die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum schlechter werde und, mit Blick auf die Ärzteversorgung, "weitere Strukturen wegbrechen". Daher unterstütze er die Initiative der Apotheker ebenso wie Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger: "Unser kommunales Interesse ist es, dass die Apotheke im Ort bleibt."