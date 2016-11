Zollernalbkreis 132 ausländische Pflegekinder

Weil es unterschiedliche persönliche Voraussetzungen gibt, müssen unterschiedliche Unterbringungs- und Betreuungsformen gefunden werden. 110 Jugendliche sind in Regelwohngruppen, Jugendwohnheim und Jugendwohngemeinschaften untergebracht, davon 35 außerhalb des Landkreises. Neun wohnen in der Lea (in Begleitung von Tanten, Onkeln oder Verwandten), einer in einer Gemeinschaftsunterkunft, sechs bei Verwandten und weitere sechs bei Pflegefamilien. Weitere Pflegefamilien werden nach Angaben des Jugendamts noch gesucht.

Jugendwohngruppen wurden in Albstadt und Onstmettingen geschaffen (jeweils acht Plätze); voll belegt ist auch die neue Regelwohngruppe im "Waldhorn" in Meßstetten. Träger des ehemaligen Gasthauses ist das Diasporahaus Bietenhausen.

Im ehemaligen Hechinger Krankenhaus sollten zunächst 60 Jugendliche untergebracht werden, die aufgrund ihrer Bildung, ihrer sozialen Kompetenzen und nicht zuletzt ihrer Sprachkenntnisse ausgewählt werden sollten. Dabei sollten die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb jeweils 20 Jugendliche einbringen. Allerdings haben sich nicht nur die Flüchtlingszahlen, sondern auch die Herkunftsländer verändert – zunächst waren ausschließlich Flüchtlinge aus Syrien gekommen, später aber immer mehr aus Nordafrika –, und es war unmöglich, so viele Jugendliche mit den ähnlichen Voraussetzungen zu melden. Und es stellte sich heraus, dass die geplante Drei-Bett-Besetzung in den ehemaligen Krankenzimmern nicht praktikabel war, weil viele Jugendliche traumatisiert waren und ein "schwieriges Verhalten" an den Tag legten – unter anderem Unruhe und Schlaflosigkeit.

Zusammen mit dem Träger – dem Haus Nazareth – wurde die Zahl der Plätze im Jugendheim auf 30 reduziert. Dafür hat der Zollernalbkreis dort noch eine Regelwohngruppe mit zehn Plätzen eingerichtet. Darüber hinaus gibt es seit September eine "Notaufnahmegruppe mit Clearingsmöglichkeiten" neben der Lea in Meßstetten.