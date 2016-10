Zollernalb/Sigmaringen Stella Kirgiane-Efremidis zur SPD-Bundestagskandidatin gewählt

Sie wurde am Freitagabend bei der Wahlkreis-Mitgliederversammlung in Benzingen nominiert. Kirgiane-Efremidis hatte keinen Gegenkandidaten. Von den 40 stimmberechtigten Mitgliedern votierten alle für sie. "Dieses Ergebnis spricht für die Kandidatin", kommentierte der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute die Abstimmung. Nun werde ein Wahlkampfteam gebildet.

Bereits 2013 war Kirgiane-Efremidis angetreten, verpasste aber das Bundestagsmandat um weniger als einen Prozentpunkt. Die SPD-Politikerin, die in Weinheim lebt, will im Kreis wieder einen zweiten Wohnsitz nehmen. In ihrer Vorstellungsrede sagte sie, dass sie um die Brisanz des Wahlkampfs wisse, doch sie habe "Lust darauf".

Video von der Wahlkreis-Mitgliederversammlung: