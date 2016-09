Zollernalb Schicksal der Vögele-Filialen unklar

An den vier Standorten des Unternehmens im Zollernalbkreis – in Balingen, in Hechingen und zwei Mal in Albstadt – wird der Verkauf voraussichtlich erst einmal ganz normal weitergehen: "Dass ein Käufer gefunden wurde, ist für mich und meine Kolleginnen gut", sagt Helmine Bratan, Leiterin der Balinger Filiale.

Sie und ihre neun Mitarbeiterinnen, darunter zwei Auszubildende, haben gestern eine E-Mail aus der Zentrale in Freienbach (Schweiz) erhalten, in der sie über den Besitzerwechsel informiert wurden: Das Unternehmen wird vom italienischen Modekonzern OVS gekauft. "Wir machen unseren Job weiter, wir verkaufen weiter und sind wie gewohnt für unsere Kunden da", betont die Filialleiterin Bratan.

Wie lange noch, ist jedoch ungewiss: Die Neue Zürcher Zeitung berichtet in ihrer gestrigen Ausgabe, OVS wolle das Deutschland-Geschäft von Charles Vögele vollständig aufgeben. Die Pressestelle des Unternehmens in Sigmaringen war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.