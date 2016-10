Zollernalb Bahnstrecke Hechingen-Balingen gesperrt

Balingen-Engstlatt - Kleines Bauwerk, große Baustelle: Die Arbeiten an der Bahnbrücke in Engstlatt gehen in die heiße Phase. In der kommenden Woche wird in einer Hau-Ruck-Aktion die neue Brücke eingesetzt – Bahnreisende müssen sich zwischen Mittwoch und Freitag auf Änderungen im Zugverkehr einstellen.