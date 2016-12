Zollernalb AfD-Mann hält Regierung auf Trab

Herre hat den Eindruck, dass er selbst, dass seine Partei, die AfD, stärker und kritischer beäugt werden als andere Politiker und Parteien. Oft treffe er auf Widerstand, werde bei öffentlichen Anlässen ignoriert. Dabei sei ihm indes auch klar, dass sich die AfD als vergleichsweise junge Partei erst noch das Standing, die Reputation aufbauen müsse.

Nicht eben hilfreich sei dabei die Fraktionsspaltung im Stuttgarter Landtag gewesen – das habe "Kraft gekostet", sagt Herre. Dass die innerparteilichen Auseinandersetzungen mit der Vereinigung Ende Oktober nicht vorbei waren, bekam er selbst zu spüren: Zwischen ihm und seinem Fraktionskollegen Stefan Räpple, Abgeordneter aus der Ortenau, soll es Anfang November nach einer verbalen auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Rangelei zwischen Herre und Räpple kann man als Zeichen des Richtungsstreits lesen, der derzeit innerhalb der AfD schwelt. Räpple zählt zum rechtsnationalen Flügel, Herre beschreibt sich als Vertreter des konservativ-bürgerlichen Lagers. Räpple soll Herre als "Pisser" beschimpft haben. Herre will sich dazu nicht äußern.

Viel lieber redet der Balinger über seine tägliche Arbeit, die er als Abgeordneter des Wahlkreises Balingen leistet, insbesondere die vielen Kleinen Anfragen. Fast 200 solcher Anfragen sind von der AfD seit Beginn der Legislaturperiode im Frühsommer an die Landesregierung gestellt worden – allein Herre hat rund 70 verfasst.

Jede Anfrage setzt einen großen Apparat in Bewegung

Die umfangreiche Liste, dokumentiert auf drei DIN-A-4-Seiten, soll zeigen, dass sich Herre kümmert, dass er auf vielen Ebenen engagiert ist, dass er, wie er sagt, eine "sachliche Arbeit" anstrebt. Wichtig ist ihm zu betonen, dass nur zwei dieser Kleinen Anfragen sich explizit mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen. Herre stellt Fragen zu Gott und der Welt, beispielsweise nach dem Breitbandausbau, der Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft, dem Hausärztemangel, der Landestourismuskonzeption, den Weinexporten in die USA, der Einwanderung von Wölfen und den damit zu erwartenden Folgen für Mensch und Tier, zur Altersarmut, zu Maßnahmen zur Verhinderung von Geisterfahrern im Land, und, und, und.

Die umfangreiche Liste zeigt indes auch, dass Herre die Landesministerien in vielen Fällen beschäftigt, in denen das eigentlich nicht notwendig wäre. Beispiele: Die Pflegesituation im Zollernalbkreis, die Entwicklungen der Geburten im Zollernalbkreis, die Grundbucheinsichtnahmen bei den Notariaten im Zollernalbkreis, die Radwege im Zollernalbkreis, der Zustand der Brücken im Zollernalbkreis, das Müllaufkommen im, genau: Zollernalbkreis, oder auch die Frage, ob der Landesregierung bekannt ist, wie viele öffentliche Freibäder es im Zollernalbkreis und in Baden-Württemberg gibt.

In all diesen Fällen ist die Landesregierung zur Beantwortung verpflichtet. Jede Kleine Anfrage setzt den Apparat in Bewegung, es müssen Antworten bei Regierungspräsidien, Landratsämtern und Kommunen eingeholt werden.

Ein Kritiker dieser ausufernden Kleinen Anfragen ist Landrat Günther-Martin Pauli, früher selbst Landtagsabgeordneter der CDU. Grundsätzlich müssten Parlamentarier dieses Instrument "sorgsam" einsetzen – und sich fragen lassen, ob sie es um der Sache wegen oder als "Tätigkeitsnachweis" nutzen. Leider, so Pauli, das wisse er aus Erfahrung, werde es oft zur "Schaumschlägerei" verwendet.

Er habe Herre bereits angeboten, dass er sich mit Fragen speziell zu Themen des Zollernalbkreises jederzeit gerne an ihn und die Mitarbeiter des Landratsamts wenden könne. In einigen Fällen könnte so wohl vermieden werden, dass Ressourcen in Stuttgart vergeudet werden – "die Beamten dort haben oft Wichtigeres zu tun". Das habe er Herre ebenso deutlich gemacht, so Pauli.

Diesen Impuls hat der AfD-Mann offenbar flugs aufgegriffen. Eine seiner vielen Kleinen Anfragen soll klären helfen, ob durch die Vielzahl Kleiner Anfragen und deren Beantwortung möglicherweise Steuergeld verschwendet wird.