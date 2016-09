Zimmern Zimmerner Trachtler tanzen in Tramin

Nachmittags wanderten sie auf die Burg Hocheppan, von wo aus sich eine herrliche Aussicht auf die verschiedenen Dörfer Eppans und auf die Stadt Bozen bot. Unter mit Wein bewachsenen Pergolen erholten sich die Ausflügler auf der Burganlage vom Aufstieg, bevor es noch den letzten Anstieg zu bewältigen gab. Von der Höhengaststätte hatten sie einen großartigen Blick auf den Rosengarten in den Dolomiten, der von der Abendsonne beschienen rosarot leuchtete. Dort genoss die Trachtengruppe manches Viertele Südtiroler Wein und sang einige Lieder, bis sie ins Quartier zurückkehrte.

Tags darauf machte sie sich auf zum Montiggler Seen. Wahlweise konnte spaziert oder gebadet werden. Danach ging es mit dem Bus zur Aussicht Altenburg. Manche fuhren mit der Standseilbahn auf den Mendelpass, andere hielten sich in Kaltern auf oder stiegen durch die Rastenbachklamm ab. Zum Abschluss trafen sich alle im Plattenhof wieder und erzählten von ihren Erlebnissen.

Am nächsten Tag ging’s mit dem Bus nach Bozen. Dort konnte gebummelt, eingekauft, Ötzi besucht oder wieder Seilbahn gefahren werden. Als die Gruppe nachmittags zum Quartier zurückkehrte, wuchs die Spannung. Die Ausflügler legten die Tracht an, denn es ging zum eigentlichen Grund des Ausflugs. Die Trachtengruppe nahm am jährlichen Schützenfest in Tramin teil. Nach einer letzten Probe auf dem Rathausplatz begab sie sich mit Schützenverein, Musikvereinen, Fanfarenzug und Trachtenvereinen in einem Festzug zum Festgelände. Nachdem die Tänze souverän aufgeführt waren, so heißt es weiter, genossen die Zimmerner unbeschwert das Fest.