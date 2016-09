Zimmern Zimmerner Radgruppe gelingt der Hattrick

Laut Mitteilung hatten 14 Fahrer und eine Fahrerin am Samstag je eine der drei Strecken in Angriff genommen. Bei herrlichem Spätsommerwetter führten die Touren rund um den Untersee (80 Kilometer lang) beziehungsweise rund um den Obersee (160 Kilometer) und bei der 220-Kilometer-Strecke waren es die beiden in etwa zusammen.

Gestartet ist der SVZ im Schweizer Tägerwilen, wo die Schwarz-Gelben nach eigenen Angaben schon bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Der Vorsitzende des Organisationskomitees, Markus Gäwihler, sagte bei der Pokalübergabe, er freue sich jedes Jahr aufs Neue, wenn die Anmeldung des SVZ eingehe, da man schon recht freundschaftlich miteinander verbunden sei. Laut Gäwihler waren circa 4100 Fahrer zum 43. internationalen Bodensee-Marathon angemeldet. Den Abschluss für die Zimmerner bildete eine kleine Feier im SVZ-Sportheim.

Eine weitere SVZ-Mannschaft mit ihrem Betreuer Harald Staiger hatte an der zehnten Tour de Hohenlohe, die zwei Tage dauerte, teilgenommen. Am Start waren Monika Staiger, Hubert Stern, Annerose Graf, Bernhard Bühl und Gerhard Klaiber.