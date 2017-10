Der Jahrgang 1936/37 aus Zimmern traf sich kürzlich zur 80er-Feier. Den Auftakt bildete ein ökumenischer Gottesdienst in der "Arche", den Pfarrer Josef Kreidler und Pfarrerin Kristina Reichle eindrucksvoll gemeinsam gestalteten. Anschließend war ein Sektempfang in der "Arche" angesagt. Dann ging es zum Fototermin vor das Gebäude. Um 12 Uhr trafen sich die Teilnehmer zum Mittagessen im Gasthaus Adler. Manfred von Au begrüßte alle, besonders aber die von auswärts gekommenen Jahrgänger. Am Nachmittag klang dann die harmonische Feier im Café Bienenkönigin in froher Runde bei bester Unterhaltung und Stimmung aus. Jahrgängerin Agnes Sahr begleitete die gemeinsam gesungenen Lieder und gab einige lustige Beiträge, ebenso wie auch einige Jahrgänger, zum Besten. Rudi Hamann dankte Manfred von Au und seinen Helfern für die gute Organisation des "Oldtimertreffens". Text: Gustav Kammer/Foto: Detlef Berndt