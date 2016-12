Zimmern Zimmern wartet auf die Erleuchtung

Zimmern o. R. Für Fußgängerüberwege gibt es Richtlinien: Wo sie sein dürfen, wie sie aussehen müssen. So mancher Zimmerner Gemeinderat wünscht sich einen Zebrastreifen, wie es landläufig heißt, in der Alten Schulstraße, Snach dem Kreisverkehr. Die untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises habe auch in Aussicht gestellt, dass der Zebrastreifen genehmigt werde, erklärte Ortsbaumeister Georg Kunz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Allerdings unter einer Bedingung: Die Beleuchtung muss stimmen. Danach sieht es aber nicht aus. "Wir kriegen eine DIN-gerechte Beleuchtung nicht hin", erklärte Kunz.

Das Problem ist die Lage des geplanten Überwegs. An der Einmündung der Straße "Gassenwiesen" in die Alte Schulstraße darf keine Leuchte stehen. Auf der anderen Straßenseite endet der Gehweg vom Kreisverkehr her an privaten Parkplätzen. Auch dort kann keine Leuchte hin. Also eine Peitschenlampe als Alternative? Reicht auch nicht, erklärte Kunz. Trotz Beratung mit der Firma Siteco Beleuchtungstechnik findet sich offenbar keine Möglichkeit, einen Überweg ausreichend zu beleuchten.

Aus Sicht von Georg Kunz bleibt nur, den Gehweg in der Alten Schulstraße zu verlängern und den Zebrastreifen etwas weg vom Kreisel, in Richtung Feuerwehrhaus, zu verschieben – um etwa sieben Meter. Dazu wollte Rätin Christine Löffler wissen, ob die Gemeinde überhaupt genug Grund besitze, um den Gehweg zu verlängern. Dies müsse man noch ausmessen, antwortete Georg Kunz. Wenn, dann ginge der Platz für den Gehweg von der Fahrbahn ab.