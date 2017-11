Zimmern Wunschadresse für den B-Tower

Das augenfällige Gebäude biete ausreichend Platz für die Mitarbeiter und Erweiterungen. Von den 3000 Quadratmetern stehen rund 1800 für die Nutzung durch Bucher- Stahl zur Verfügung, der Rest bilde die Caféteria, den Empfang, Fitnessraum, Besprechungsräume und Vermietungsflächen. "Dieses tolle Bauwerk hätten wir uns ohne unseren hervorragenden Mitarbeiter nicht leisten können", lobte Bucher. Der Stahl- und Werkstattgroßhandel mit einem Know-how von über 100 Jahren Erfahrung hält nahezu ein Vollsortiment sowie branchenspezifisches Spezialsortiment verfügbar. Darüber hinaus werden sämtliche Formen und Werkstoffe mit Schneiden, Brennen, Sägen, Strahlen und Entgraten bearbeitet.

Der Neubau des B-Towers, der, wie Bucher sagte, seinen Namen in Anlehnung zum A-Tower in Rottweil erhielt, stelle für ihn "das schönste Geschenk" zum Ende seiner Amtsperiode dar. Den nun aber sein Sohn, wie er neckisch ergänzte, bezahlen dürfe. Ein weiteres Geschenk bescherte ihm just am Richtfest Neubürgermeisterin Carmen Merz. Nachdem schon Emil Maser den Weg vorbereitet hatte, sagte Merz zu, dass die Wunschadresse für das Gebäude "A 81" umgesetzt werden könne. Der Wunsch nach dieser Bezeichnung liegt mit der direkten Nähe zur Autobahn 81 nahe, und auch die angrenzende Straße Albring 25 lässt das große A in der Anschrift zu. Allerdings endet der Albring mit der Hausnummer 25. Die Lücke zwischen 25 und 81 musste von Merz geschlossen werden.

Neues Adressschild

Den Spaß wollte sie gerne mitgehen, sagte die Bürgermeisterin, aber um die Sicherheit zu gewährleisten, war auch die Zustimmung der Rettungsdienste notwendig. Die brachte sie mit, und Bucher konnte stolz das neue Adressschild in die Höhe halten.