Zimmern Wird in Stetten auf Tiere geschossen?

Claudia Feihle blickt aus dem Fenster. 14 Tage ist Mia bereits verschwunden. Feihle hat nichts unversucht gelassen, die dreijährige Katze zu finden. Aber auch das Aushängen von Plakaten hat zu nichts geführt. Doch plötzlich bemerkt Feihle etwas im Nachbargarten. Es ist Mia, die sich merkwürdig durch die Wiese schleppt. Sie scheint sich nur noch auf drei Beine stützen zu können.

Nachbarn sind verunsichert

"Ich habe gleich gesehen, dass etwas nicht stimmt", erinnert sich Feihle im Gespräch mit unserer Zeitung an die Situation von vor zwei Wochen. Die 56-Jährige wendet sich an die Öffentlichkeit, weil bei der Untersuchung durch eine Tierärztin ein schrecklicher Verdacht aufkam: Mia wurde angeschossen. So zeigten Röntgenbilder, dass die Katze Schrot im Bauch und in einem Bein hat, in einem anderen Bein fand die behandelnde Tierärztin ein Projektil. Ein Bein musste schließlich amputiert werden.