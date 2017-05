Zimmern Wird in Flözlingen bald das erste Flachdachgebäude gebaut?

Auf eine Entscheidung muss der Bauinteressent aber noch warten. Denn: Das Gremium will erst darüber befinden, wenn der Ortschaftsrat das Bauprojekt vorberaten hat. Weil die Bauvoranfrage erst kurzfristig vorlag, war dies noch nicht möglich gewesen.

Indes verursachte gleich das erste geplante Gebäude im neuen Wohnbaugebiet bei einigen Gemeinderäten kräftiges Stirnrunzeln. Der Bauplatzeigentümer – es handelt sich um den ersten Platz an der schon bestehenden Zufahrtsstraße ins Baugebiet – möchte auf dem Grundstück ein Flachdachgebäude bauen.

Aufgrund der Steillage wirke das Gebäude wie ein dreigeschossiges Bauwerk, bemerkte Kämmerer Martin Weiss, der das Vorhaben erläuterte. Von einem "völlig fremden Baukörper" sprach Ratsmitglied Christine Löffler. Sie versicherte sich bei Ortsvorsteher Reiner Haas, "dass dies in Flözlingen das erste Haus mit einem Flachdach wäre". Auch Haas äußerte Bedenken bezüglich der Dachform an diesem Standort. Noch konkreter wurde Gemeinderat Thomas Bausch: "Ich freue mich, wenn in Flözlingen gebaut wird und aus Flözlingen stammende Personen wieder in den Ort zurückkehren, doch der Flachdachbau passt an der Stelle gar nicht zur Umgebung."