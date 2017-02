Zimmern Wird der Ausbau der Hausener Straße zur unendlichen Geschichte?

Wird der Ausbau der Hausener Straße mitsamt des Geh- und Radweges bis zur Gemarkungsgrenze zu einer unendlichen Geschichte? In vielen Sitzungen hatte sich der Zimmerner Gemeinderat in den vergangenen Monaten mit diesem Projekt, das gemeinsam mit der Stadt Rottweil realisiert werden soll, befasst. Mehrere Varianten waren diskutiert worden, wobei natürlich die Kosten und die Finanzierung eine große Rolle spielten.

Begleitplan zur Landschaftspflege

Die Frage der Bezuschussung stand immer im Vordergrund. In der jüngsten Sitzung war der Ausbau der Hausener Straße wieder Thema am Ratstisch. Die Ausgangslage hat sich nach Einreichen des Zuschussantrags beim Regierungspräsidium kurz vor Jahresende nämlich wieder verändert. Gefördert wird nach dem neuesten Sachstand nur das Rad- und Gehwegteilstück zwischen dem Ortsende (verdichtete Bebauung) und dem einzeln stehenden Gebäude 53 im Außenbereich, und zwar in einer Breite von 2,50 Meter. Denn dort beträgt der Abstand zwischen Straße und Gehweg mehr als 1,75 Meter. Dies hat das Regierungspräsidium der Verwaltung jüngst mitgeteilt. Die Behörde wies ausdrücklich darauf hin, dass der Mindestabstand 1,75 Meter betragen müsse, ansonsten gäbe es dafür keine Förderung. Dieses Maß wird auf der zweiten Teilstrecke zwischen dem Gebäude 53 und der Gemarkungsgrenze aber nicht erreicht. Und dies ist der Grund für die Ablehnung in diesem Bereich.