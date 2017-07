Zimmern "Wir haben ein neues Schmuckstück"

"Endlich ist es soweit, wir haben ein neues Schmuckstück!": Vorsitzender Patrick Moosmann ließ beim Festakt seiner großen Freude freien Lauf. Ein großer Stein schien ihm nach der langen Odyssee, es hatte in dieser Sache gleich mehrere Rückschläge gegeben, in diesem Moment förmlich vom Herzen zu fallen. Der Vereinschef schwärmte vor zahlreichen Ehrengästen: "Dies ist jetzt eine der schönsten Sportanlagen im Umkreis". Damit habe der Verein allerbeste Grundlagen für seine Zukunft gelegt.

Für den Vorsitzenden die aber wichtigste Feststellung an diesem Abend: Ohne die überwältigende Mithilfe treuer Mitglieder und ohne das vorbildliche Engagement der Gemeindeverwaltung, allen voran Bürgermeister a.D. Emil Maser, wäre dieses Vorhaben niemals zustande gekommen. An die 2500 Stunden Eigenleistung haben 63 Personen für dieses Bauprojekt erbracht. Moosmann: "Das ist eine ganz starke Leistung. Diese verdient höchste Anerkennung". Dabei seien Besprechungstermine und Zeiten für die Planung noch gar nicht eingerechnet. Mehr als die Hälfte ging allein auf das Konto von sechs Mitgliedern. Absoluter Spitzenreiter war dabei mit 460 Stunden Alfred Merkle. Die Besucher des Festaktes würdigten das SVH-Urgestein für seinen überaus großen Einsatz mit einem tosenden Applaus. "Ich bin stolz, solche Mitglieder im Verein zu haben", meinte Moosmann, als er neben Merkle noch Karl Heinz Glunk, Franz Schleicher, Tobias Merkle, Heinrich Bachert und Markus Domig auf die Bühne bat. Letzterer hatte, so erzählte es der Vereinschef, im vergangenen Jahr gar seinen Sommerurlaub für den SV Horgen auf dem "Kapf" verbracht. Mit einem Gutschein und einem Blumenstrauß für die Partner dankte Moosmann den ehrenamtlichen Helfern.

Daneben sei die finanzielle Unterstützung wichtig gewesen. Die "wahnsinnige Summe" von 46 000 Euro seien auf das Spendenkonto geflossen, war zu hören. Der stellvertretende Vorsitzende Fabian Merkle enthüllte zum Festakt eine eigens angefertigte Tafel mit den Namen aller Sponsoren. Einschließlich zusätzlicher Aufwendungen für den Festplatz und das Flutlicht lagen die gesamten Baukosten bei 260 000 Euro. Als wichtiger Partner wurde der württembergische Landessportbund erwähnt, der sich maßgeblich an der Finanzierung beteiligt habe.