Zimmern Wie weiße Friedenstauben

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die neutestamentliche Erzählung von der Begegnung Jesu mit Nikodemus, die Tabea Flaig zunächst in kindgerechten Worten vermittelte. Mit Farben und Papier gaben die Kinder danach ihre Eindrücke wieder. Kernstück des Gottesdienstes war die Predigt von Ilse-Dore Seidel zum Thema "Neustart".

Nach dem Gottesdienst durfte der traditionelle Luftballonstart nicht fehlen. Mehr als 100 weiße Luftballons segelten auf das Kommando von Benjamin Beißwanger hin vom Vorplatz des Oase-Gemeindehauses wie weiße Friedenstauben in den Himmel. Die Preisverleihung für die weiteste Luftballon-Reise wird in wenigen Wochen erfolgen. Viele Familien nahmen das reichhaltige Angebot zum Mittagessen und zum Kaffee in der "Oase" wahr, und auf die Kinder warteten außer der Überschlagschaukel noch viele andere interessante Spielmöglichkeiten, ehe das CVJM-Fest ausklang.