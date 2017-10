Zimmern Werk vieler helfender Hände

In der Mitgliederversammlung waren auch Bürgermeisterin Carmen Merz und ihr Amtsvorgänger Emil Maser dabei. Beide zeigten sich begeistert darüber, was die fleißigen Helfer in den vergangenen Monaten aus dem etwas heruntergekommenen Milchhäusle gemacht haben.

"Im Milchhäusle ist eine gute Idee mit vielen helfenden Händen in die Tat umgesetzt worden. Mit viel Engagement und Herzblut für die Sache haben die Gründer der Genossenschaft viele rechtliche, finanzielle und weitere Hürden überwunden. Der Ortsteil Stetten, der seit der Schließung des Gasthauses Sonne keine Gaststätte mehr hatte, kann sich nun über einen im Gemeinschaftsarbeit gestalteten neuen kulturellen Mittel- und Treffpunkt freuen. Darauf darf der Ortsteil zu Recht stolz sein", freute sich die Bürgermeisterin.

Der Gastraum ist hübsch und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Lediglich ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, ließ Matthias Jauch wissen. In den nächsten Wochen werde geöffnet, wobei die große Eröffnung erst im Frühjahr stattfinden werde. Mit dem übrigen Geld wolle man im Frühjahr noch den Biergarten einrichten und gestalten. Ausschließlich über Eigenleistungen konnte das ehrgeizige Projekt umgesetzt werden.