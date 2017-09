Zimmern Werbepylone immer größer

Zimmern o. R. (psw). Wehe, wenn elektronische Geräte kurzfristig ausfallen oder einfach nicht richtig laufen wollen. So erging es jüngst der Zimmerner Verwaltung. In der digitalisierten Zeit sind mittlerweile Computer auch bei Ratssitzungen ständig im Einsatz. Bauangelegenheiten werden in den Sitzungen des Gemeinderats Zimmern stets sehr gut aufbereitet und optisch recht anschaulich präsentiert.