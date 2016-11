Zimmern-Flözlingen. Eine leicht verletzte Autofahrerin und über 40 000 Euro Sachschaden hat ein heftiger Unfall am Freitag gegen 10.20 Uhr, auf der Bergstraße in Flözlingen gefordert. Laut Polizeimitteilung kamen sich ein gerade 18 Jahre alt gewordener Golf-Fahrer und eine 18-jährige Lenkerin eines Mercedes entgegen. Nach der Spurenlage vor Ort, so die Polizei, schnitt der Fahrer des Golfs in Richtung Ortsmitte die Kurve und prallte dabei seitlich gegen den Mercedes der 18-Jährigen. Diese war ihrerseits nicht äußerst rechts gefahren. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den Autos, vorwiegend an dem neuwertigen Mercedes, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 bis 45 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da der Golf-Fahrer angab, dass lediglich die Lenkerin des Mercedes zu weit links gefahren sei, bittet die Polizei Rottweil, Telefon 0741 47 70, um Zeugenhinweise.