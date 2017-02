Zimmern Weitere Narren wirken beim Zapfasprung mit

Wie Quellen berichteten, säumten ungefähr 555 Narren und international angereistes Publikum den Straßenrand, als um 16.11 Uhr der Umzug startete.

Großgefängnis thematisiert

In Horgen springet Zapfa die Alt-Staag nab und unte in de Kurv machet se dann schlapp. Was mag das für ein Dorf… In diesem Jahr nahmen neben den Zapfen-Male und den Zapfen-Weible weitere Narren am Umzug teil. Besonders hervorheben lassen sich da die kleinsten Mockele, die bereits im Kindergarten den Zapfen-Marsch auswendig lernten, dort mit ihren Eltern Kleidle nähten und mit ihnen gemeinsam am Umzug teilnahmen.