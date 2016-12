Zimmern Weihnachtsduft liegt in der Luft

Die Betreuten der Fachdienste Netzwerker mit Sitz in Stetten, Teile der Gastfamilien und ein Betreuungsteam haben den Weihnachtsmarkt in Singen besucht. Die Betreuten sind in ihrer Freizeit ohnehin viel unterwegs und suchen sich als Ziel jedes Jahr einen anderen Weihnachtsmarkt heraus.

Gemeinsames Reisen fördere das soziale Miteinander, teilen die Netzwerker mit. Allerdings muss solch eine besondere Reisegruppe auf den Hilfebedarf der einzelnen Teilnehmer Rücksicht nehmen. Dies fördere die Hilfsbereitschaft untereinander. Nicht nur das Betreuungsteam, sondern auch die Betreuten kümmern sich umeinander. Wenn dann alle Betreuten abends zufrieden und müde wieder zuhause bei ihren Gastfamilien sind, dann war es ein guter Tag. Die "Netzwerker" bieten betreute Wohnmöglichkeiten in Gastfamilien und ambulante Betreuungsangebote zu Hause an. Neue Gastfamilien werden laufend gesucht.

Weitere Informationen: Telefon 07403/9 20 07 10 und www.fachdienste-netzwerker.de