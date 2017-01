Zimmern Vier Monate bis zum Abschied

"Das Abgeben und Loslassen wird mir sehr schwer fallen"

All diese Vorhaben wird Emil Maser natürlich nicht mehr als Bürgermeister abschließen können. Ein Projekt, das seiner Meinung nach aber nach allen Anfangsschwierigkeiten bald zu einem guten Abschluss gebracht werden sollte, ist die Sanierung der Halle in Flözlingen. Das wäre auch schön für die Flözlinger, meint Maser. Denn alle Vereine werden einen Platz in der Halle finden.

Das bringt den Schultes zum regen Vereinsleben nicht nur in der Eschachtalgemeinde, sondern in allen Ortsteilen Zimmerns. Gerade für die Jugendarbeit würden die Vereine viel tun. Wenn Emil Maser erzählt, ist zu spüren, dass er noch mittendrin steckt im Geschäft. "Ich freue mich auf den Ruhestand", sagt er dennoch. "Aber das Abgeben und Loslassen wird mir sehr schwer fallen. Es werden Lücken entstehen, die es auszufüllen gibt."

Nach 24 Jahren möchte Emil Maser "die Einrichtungen der Gemeinde in einem guten Zustand und geordneten Voraussetzungen übergeben." An wen, ist allerdings unklar. Bisher hat sich noch kein Kandidat gemeldet. "Was mich so langsam überrascht", sagt der Schultes. "Diese Situation bringt immer mehr Spannung in die Sache." Die Bewerbungsfrist endet am 13. Februar. So lange bleibt noch Zeit. Geht es nach Emil Maser, dann sollte sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gemeinschaftsfähig, kontaktfreudig, flexibel und einfühlsam sein. Denn Zimmern mit seinen Ortsteilen sei eine "attraktive, lebenswerte und dynamische Gemeinde".