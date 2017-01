Zimmern Viele Ideen kommen zusammen

Als neue Ziele nannte Hengge den Umbau der Kirche, einen neuen Kindergarten, und offen zu sein für frische Ideen, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen innerhalb der Kirchengemeinde.

Ralf Hengge dankte Pfarrer Josef Kreidler, Gemeindereferent Michael Leibrecht und Diakon Erwin Burkard für die harmonische Zusammenarbeit.

Neue Willkommenskultur

Anschließend erfolgte eine lebhafte Aussprache, bei der die Teilnehmer zahlreiche Wünsche und Anregungen äußerten. Hengge, Leibrecht und Kreidler standen dabei Rede und Antwort. Einige der Anregungen: Über den Verlauf der öffentlichen KGR-Sitzungen sollte im Amtsblatt oder Schaukasten berichtet werden. Zudem sollten Sanierungen an und in der Kirche erfolgen, ein Umbau des Seitenschiffs war genauso eine Anregung wie die, dass Gottesdienste im Winter nur im Seitenschiff stattfinden sollten. Auch der Wunsch, dass sich die Willkommenskultur gegenüber Zugezogenen verbessern soll, wurde geäußert.

Pfarrer Kreidler dankte anschließend allen, die sich in Diakonie, Katechese und Liturgie "so großartig" einbringen. Dabei ging er auf die vielen Hilfeleistungen, die Weitergabe des Glaubens und die Feier der Gottesdienste ein. Er erwähnte dankbar die Gruppierungen und Einrichtungen in der Kirchengemeinde, ihre Mitarbeiter und Helfer. Er schaffe gerne mit allen zusammen und sehe auch in der Seelsorgeeinheit mit den drei Kirchengemeinden und der Ökumene eine wichtige und integrierende Aufgabe, sagte Josef Kreidler. Michael Leibrecht dankte dem Pfarrer herzlich: "Wir sind froh, dass Sie da sind."

Leibrecht glaubt, dass sich in Zukunft manches ändern werde. Er plädierte aber für die Selbstständigkeit der drei Kirchengemeinden, solange dies möglich ist, um selbst entscheiden und mitgestalten zu können.