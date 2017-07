Zimmern Verletzte Tiere: In Stetten geht Angst um

Außerdem handele es sich nicht um den ersten Zwischenfall dieser Art in der Familie Mauch. Der inzwischen elfjährige Hund Earny sei vor drei Jahren angeschossen worden, erzählt Mauch. Earny sei damals allein im Garten gewesen, als er später ins Haus gekommen sei, habe die Familie mit Erschrecken festgestellt, dass er verletzt war. Zum Glück sei es ein Streifschuss gewesen und der Schenkel nur leicht verletzt worden. An dem Tag habe sie nichts gehört, die Einzelhandelskauffrau will in Stetten jedoch schon öfter Schüsse gehört haben.

Vor zwei, drei Jahren sei dann auch eines Tages ihr grauer Kater tot im Garten gelegen – mit Schaum vor dem Mund. Mauch vermutet, dass er vergiftet wurde.

"Klar haben wir Angst um die Tiere", äußert sich die 20-Jährige. Die Familie will ihre zwei Hunde und drei Katzen nicht mehr unbeaufsichtigt nach draußen lassen. Dass es in einem so kleinen Ort Tierquäler gibt, verwundert Ronja Mauch sehr.

"Große Sorgen"

In Stetten wird indes viel über die Täter spekuliert, einen gezielten Verdacht will jedoch niemand offen äußern. Die einen vermuten, dass Jäger hinter den verletzten Tieren stecken, die anderen fragen sich, ob Jugendliche am Werk sind. "Die Stimmung ist sehr schlecht", meint eine Stettenerin, die ebenfalls mehrere Tiere besitzt. Kreisjägermeister Otmar Riedmüller, der in Stetten wohnt, erklärt: "Das Thema beschäftigt mich." Auch er rätsele, wer hinter den Taten stecke. So auch Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz. Er macht sich "große Sorgen" und meint: "So etwas hatten wir in Stetten noch nie."