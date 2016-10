Zimmern Veränderung in der Kirchengemeinde

Zimmern-Flözlingen. Nach der Verabschiedung von Pfarrerin Petra Stromberg ist die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde seit Oktober 2015 vakant. Als Interimslösung hielten bisher die Deißlinger Pfarrerin Rose Winkler und Pfarrer Christian Honold aus Rottweil die Gottesdienstzeiten aufrecht. Ab nächstem Frühjahr könnte diese pfarrerlose Zeit ein Ende haben. Nach mehreren Sitzungen der Kirchengemeindevertreter konnte die Stelle im Juli ausgeschrieben werden. Nach Ende der Bewerbungsfrist Mitte August ist eine Bewerbung eingegangen. Im November wird das Wiederbesetzungsgremium über die Stellenbesetzung beraten und entscheiden. Danach könnte folglich ein Name feststehen, die Wiederbesetzung der Stelle könnte dann nach Klärung aller Formalitäten Anfang 2017 erfolgen, erklärt der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Rudolf Etter.

Arbeiten um das Gotteshaus fast fertig

Bis dahin gebe es rund um die Kirche noch einiges anzupacken. Damit der künftige Pfarrer oder die Pfarrerin sich an der neuen Wirkungsstätte wohl- fühlen kann, sind die Renovierungsarbeiten im Pfarrhaus bereits in vollem Gange. Neben kleineren Ausbesserungen und Streicharbeiten wird das Badezimmer aus den 70er-Jahren erneuert. Seit Mitte September bekommt auch die Kirche beziehungsweise deren Sockel einen neuen Anstrich. Der Boden drumherum ist derzeit offen, dort wird der Drainageschlauch neu verlegt. Hinter der Kirche wurde der Weg, der bisher aus Erde und Gestrüpp bestand, befestigt und mit Wegeplatten sowie einer kleinen Treppe versehen. Die Sanierung des Haupteingangs ist bereits abgeschlossen. Noch bis Ende des Monats werden die Bauarbeiten andauern. Danach müssten allerdings die Grünanlagen um die Kirche neu gestaltet werden, die teilweise von den Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden.